Художник Сафронов объяснил, какие инвестиции считает наиболее востребованными

Художник Никас Сафронов заявил, что считает наиболее выгодными инвестиции в современное искусство. По его мнению, культура всегда превосходила другие ценности.
Сафронов посетил Петербургский международный экономический форум. Во время мероприятия художник отметил, что шедевры многих творцов человечество пронесло сквозь года. Поэтому он считает наиболее выгодным инвестиции в искусство.
«Искусство вечно, а экономика, конечно, влияет на художника, без продаж никуда, но эти доллары, деньги, NFT-картинки, машины — это все тлен и преходящее. Искусство важнее и выше этого. Именно в современное искусство нужно вкладывать, в современных классиков, которые заставили о себе говорить», — заявил Сафронов на ПМЭФ-22 в разговоре с корреспондентом издания ФАН, входящего в Медиагруппу «Патриот».
Ранее певица Диана Гурцкая поделилась мнением о Петербургском международном экономическом форуме. Артистка заявила, что мероприятие дает дорогу талантливым людям.