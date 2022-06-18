Художник Сафронов объяснил, какие инвестиции считает наиболее востребованными

«Искусство вечно, а экономика, конечно, влияет на художника, без продаж никуда, но эти доллары, деньги, NFT-картинки, машины — это все тлен и преходящее. Искусство важнее и выше этого. Именно в современное искусство нужно вкладывать, в современных классиков, которые заставили о себе говорить», — заявил Сафронов на ПМЭФ-22 в разговоре с корреспондентом издания ФАН, входящего в Медиагруппу «Патриот».