Художник Никас Сафронов призвал остановить нападки на его экс-возлюбленную Татьяну Васильеву

Актрису Татьяну Васильеву в последнее время стали сильно критиковать коллеги по цеху, называя ее «базарной бабой, которая на все готова ради денег». На защиту народной артистки встал бывший ее возлюбленный художник Никас Сафронов.
Актеры Стас Садальский и Сергей Никоненко назвали Татьяну Васильеву продажным и алчным человеком. С такими оскорблениями не смог мириться ее экс-возлюбленный, который призвал прекратить травлю знаменитой российской актрисы.
«Нападки на Таню нужно прекратить. Васильева прожила сложную артистическую и человеческую жизнь. Да, возможно, она совершала ошибки, но это свойственно всем, особенно большим ярким личностям», — заявил художник Никас Сафронов в интервью порталу ProZvezd.
По словам Никаса, Васильева добилась своим трудом больших вершин в искусстве, отдав театру всю себя. Ее можно сравнить со звездами мирового уровня, такими как Мерил Стрип, Ани Жирардо, Анна Маньяни, считает художник.
«Я всегда считал и считаю ее великой актрисой и уважал как личность. Все деньги она заработала своим трудом. Она пашет сутками напролет», — подчеркнул Сафронов.
Отметим, что Садальский и Васильева более 15 лет были коллегами. Артисты долгое время поддерживали теплые дружеские отношения. Однако недавно знаменитости превратились в злейших врагов. По словам Садальского, связано произошедшее с тем, что Васильева слишком падкая на деньги.