Художник Никас Сафронов призвал остановить нападки на его экс-возлюбленную Татьяну Васильеву

Отметим, что Садальский и Васильева более 15 лет были коллегами. Артисты долгое время поддерживали теплые дружеские отношения. Однако недавно знаменитости превратились в злейших врагов. По словам Садальского, связано произошедшее с тем, что Васильева слишком падкая на деньги.