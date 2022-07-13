Художник из Петербурга рассказал об экспериментах с гравитацией в своих работах

Владислав Иванов, 3D-художник, поделился секретом создания летающей «Газпром Арены», «Звездных войн» в Санкт-Петербурге и других работ.
В своих видеороликах молодой человек научился оживлять объекты и заставлять их летать. Одной из самых популярных его работ стал летающий поезд в петербургском метро. По словам автора, эксперименты с гравитацией – это результат сочетания долгого обучения с вдохновением.
«Конечно, всегда отталкиваешься от своих технических навыков, но нередко в процессе работы ты обучаешься новым, когда хочешь реализовать те визуальные решения, которые никогда до этого не делал. Например, у меня в последнем ролике есть персонаж, у которого развевается плащ. С симуляцией одежды я никогда не работал, поэтому пришлось учить новое для меня направление, чтобы решить эту задачу. Если отталкиваться от вдохновения, то здесь каждый ролик для меня становится импровизацией. У меня есть общая идея, но как это будет выглядеть в финале, – я не знаю, просто снимаю серию интересных локаций, а далее уже начинаю придумывать “начинку”», — объяснил Иванов в беседе с «Петербургским дневником».
Он также рассказал, что после завершения работы над видео с гравитацией в петербургском метро планирует начать экспериментировать с разными локациями города и показывать их с необычной стороны.