Художник из Петербурга рассказал об экспериментах с гравитацией в своих работах

«Конечно, всегда отталкиваешься от своих технических навыков, но нередко в процессе работы ты обучаешься новым, когда хочешь реализовать те визуальные решения, которые никогда до этого не делал. Например, у меня в последнем ролике есть персонаж, у которого развевается плащ. С симуляцией одежды я никогда не работал, поэтому пришлось учить новое для меня направление, чтобы решить эту задачу. Если отталкиваться от вдохновения, то здесь каждый ролик для меня становится импровизацией. У меня есть общая идея, но как это будет выглядеть в финале, – я не знаю, просто снимаю серию интересных локаций, а далее уже начинаю придумывать “начинку”», — объяснил Иванов в беседе с «Петербургским дневником».