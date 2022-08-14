Художник Барутта расскажет в штабе КИБЕР ФРОНТА Z о влиянии плакатов на настроение в обществе

Анонс предстоящей встречи опубликован на странице движения КИБЕР ФРОНТ Z в социальной сети «ВКонтакте». Также к дискуссии присоединится автор программы «Антимедиа террор» Андрей Янкин. Планируется, что гость традиционно выступит перед аудиторией с зажигательной речью.