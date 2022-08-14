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Художник Барутта расскажет в штабе КИБЕР ФРОНТА Z о влиянии плакатов на настроение в обществе

Художник Барутта расскажет в штабе КИБЕР ФРОНТА Z о влиянии плакатов на настроение в обществе
Федеральное агентство новостей

Воскресная встреча участников дискуссионного клуба КИБЕР ФРОНТ Z будет посвящена роли рисунка в государственной пропаганде. Гостем мероприятия станет художник, публицист и автор Telegram-канала Museo Normale Денис Барутта.

Анонс предстоящей встречи опубликован на странице движения КИБЕР ФРОНТ Z в социальной сети «ВКонтакте». Также к дискуссии присоединится автор программы «Антимедиа террор» Андрей Янкин. Планируется, что гость традиционно выступит перед аудиторией с зажигательной речью.

Мероприятие пройдет в петербургской штаб-квартире движения по адресу Университетская набережная, 25. Встреча начнется в 18:00 и продлится до 22:00, вход свободный.

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