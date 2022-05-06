Художественная выставка, посвященная Дню Победы, открылась в ЛНР

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Выставка, посвященная Дню Победы, открылась в Галерее искусств Луганского художественного музея. Об этом сообщил председатель Союза художников Артем Фесенко.
Он отметил, что экспозиция собрала работы и начинающих, и известных художников Республики. Их картины изображают события, которые происходили в годы Великой Отечественной войны.
«Эта выставка уже традиционная. Несмотря на сложное положение, наши последние события, мы приняли решение не отменять традицию и почтить память великих воинов, великих героев этой выставкой», — рассказал Фесенко корреспонденту ЛИЦ.
Выставка «Наше наследие — Великая Победа» проводится в Луганске восьмой год подряд. Ее поддерживает министерство культуры республики.
Всего на выставке представлено около 100 работ. Они сосредоточены вокруг образованной в годы Великой Отечественной войны антифашистской подпольной организации «Молодая гвардия».