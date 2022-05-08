Huawei выпустит беспроводные метки по типу Apple AirTag и Samsung Galaxy SmartTag

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Беспроводные метки вроде Apple AirTag и Samsung Galaxy SmartTag уже прочно вошли в нашу жизнь, и нет ничего удивительного в том, что аналогичные устройства появляются в ассортименте самых разных компаний. Huawei тоже не собирается отставать от конкурентов: судя по данным источника, китайская компания готовит собственные метки Huawei Tag.

Устройство под таким обозначением засветилось в фирменном мобильном клиенте облачного сервиса, в диалоге разрешений на доступ к различным системам смартфона. Пока нет ни изображений, ни точных характеристик, но, как сообщается, помимо Bluetooth, Huawei Tag будет поддерживать определение местоположения при помощи ультразвука. Когда будет представлена новинка, не сообщается, а что касается цен, то они, очевидно, будут установлены с оглядкой на цены конкурирующих решений тех же Apple и Samsung.