Huawei выгоняют из Великобритании на фоне американских санкций. Операторам назвали сроки удаления оборудования китайской компании из сетей 5G

Оборудование Huawei будет полностью удалено из британских сетей 5G к концу 2027 года, о чем сообщило правительство страны в соответствии с новыми рекомендациями Национального центра кибербезопасности (NCSC) о влиянии санкций США на поставщика телекоммуникационных услуг.

До этого будет введен полный запрет на покупку любого нового комплекта 5G после 31 декабря 2022 года. Решение было принято вчера на заседании Совета национальной безопасности (СНБ) под председательством премьер-министра в ответ на новые санкции США. Они были наложены на Huawei в мае после первоначального решения Великобритании о поставщиках с высокой степенью риска и являются первыми в своем роде, лишившими фирму доступа к продуктам, созданным на основе полупроводниковых технологий США.





Технические эксперты NCSC изучили последствия санкций и пришли к выводу, что компании необходимо будет провести серьезную реконфигурацию своей цепочки поставок, поскольку у нее больше не будет доступа к технологиям, на которые она в настоящее время опирается, и нет альтернатив. Они обнаружили, что новые ограничения делают невозможным дальнейшее обеспечение безопасности оборудования Huawei в будущем.



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Министры согласились с тем, что британские операторы должны прекратить закупку оборудования Huawei, пострадавшего от санкций. Со следующего года будет введен запрет на покупку любого нового комплекта Huawei для 5G, а к концу 2027 года оборудование Huawei будет полностью удалено из сетей 5G.

Следуя советам по безопасности от наших ведущих мировых экспертов, мы рекомендуем операторам полного оптоволокна отказаться от покупки нового оборудования Huawei. Техническая консультация определит график перехода, но мы ожидаем, что этот период продлится не более двух лет.

Пресс-служба Правительства Великобритании.