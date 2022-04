Huawei, ты ли это? Смартфон Hi Nova 9z 5G напрямую не копирует ни одну модель китайского гиганта

загрузка...

Ассортимент смартфонов Hi Nova пополнился новой моделью — Hi Nova 9z 5G. Напомним, Hi Nova — это компания, принадлежащая государственной китайской почте China Post. Судя по всему, все аппараты Hi Nova, которые мы видели ранее, представляют собой почти полные копии устройств Huawei, но на других платформах, причём с поддержкой 5G. Такой необычный шаг позволяет Huawei обходить американские санкции.





Впрочем, Hi Nova 9z 5G ни на какой смартфон Huawei не похож.

Технически перед нами современный среднебюджетный смартфон. Он основан на SoC Snapdragon 690, предлагает 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ либо 256 ГБ флеш-памяти. Дисплей IPS диагональю 6,67 дюйма характеризуется разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц.





Главная камера опирается на 64-мегапиксельный датчик, также есть сверхширик разрешением 8 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 4300 мА•ч, при этом есть поддержка 66-ваттной зарядки, так что до 60% аппарат заряжается всего за 17 минут.

Стоит новинка в Китае от 275 долларов, что является неплохой ценой при указанных параметрах.