Huawei прекратила продажи и перестала отвечать на запросы России о поставках оборудования

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Как сообщает «Коммерсантъ», в середине мая в Минцифры прошло совещание с представителями «МегаФона», МТС, «Ростелекома», «Вымпелкома» и Tele2. На встрече обсуждались перспективы работы с зарубежными поставщиками оборудования.

Источник пишет, что худшая ситуация сложилась с Huawei, которая, официально не объявляя об уходе из страны, в одностороннем порядке прекратила продажу базовых станций и просто перестала отвечать на соответствующие запросы. При этом на китайскую компанию российские операторы возлагали большие надежды.

Что касается Ericsson и Nokia, то ситуация понятна: на фоне западных санкций, введенных из-за действий российских войск на Украине, поставщики официально объявили о прекращении поставок в Россию. Nokia при этом пообещала продолжить поддержку работающего оборудования.





Источник пишет, что Huawei ждет отмашки от китайского правительства, а без него не станет принимать никакого решения. В России обсуждается возможность подачки иска из-за невыполнения обязательств по контрактам. Однако если Россия начнёт давление, то дело может закончиться разрывом отношений.

Есть также вариант скупки подержанного оборудования за рубежом, однако довольно сложно найти пригодное для работы в российских сетях оборудование. Если проблему не решить до конца лета, то в стране начнутся перебои связи.

Ранее Минцифры рекомендовало операторам связи отказаться от тарифов с безлимитным интернетом, чтобы сберечь дефицитное оборудование от износа.