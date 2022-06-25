Huawei представит свой второй автомобиль 4 июля. Гибрид Aito M7 дебютирует в один день со смартфонами nova 10

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Ранее Huawei объявила о том, что 4 июля состоится официальная премьера смартфонов серии nova 10, а сейчас стало известно, что в этот же день компания представит и свой второй автомобиль – Aito M7. Одним выстрелом Huawei убьет двух зайцев, впрочем, говорят, что в этот день новинок будет куда больше.





Aito M7 – это гибридный кроссовер. По габаритам он будет заметно больше первого автомобиля Huawei – гибридного кроссовера Aito M5. Компания опубликовала несколько новых тизеров, которые говорят о том, что Aito M7 будет позиционироваться как большой семейный автомобиль для путешествий.





Официальные подробности раскроют 4 июля, но уже известно, что автомобиль рассчитан на шестерых, а его габариты составляют 5020 х 1945 х 1775 мм при длине колесной базы 2820 мм.





Емкость тяговой батареи составит примерно 40 кВт·ч – на чистом электричестве кроссовер сможет проехать около 150 км, а средний расход топлива составит около 7 л на 100 км. При этом недостатка мощности не будет: электродвигатель мощностью 177 л.с., установленный на передней оси, будет сочетаться с двигателем мощностью 272 л.с. на задней оси.