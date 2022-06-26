Huawei представила 65-дюймовый 4К-планшет с предустановленными Windows и Android

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Компания Huawei представила в Китае большой 65-дюймовый планшет на ножках – новинка под названием IdeaHub Board 2 предназначена для применения в офисе. Ее можно использовать в качестве интерактивного экрана при демонстрации презентации, проведении семинаров и т.д.

Устройство оснащен экраном 4К. Естественно, сенсорным. Также есть мощная встроенная аудиосистема. В основе аппаратной платформы лежит 4-ядерный процессор, объемы оперативной и встроенной флеш-памяти составляют 4 и 32 ГБ. Интересно, что тут предусмотрены сразу две операционные системы – Android 9 и Windows 10, а переключаться между ними можно по нажатию кнопки.

Более того, устройство обеспечивает доступ в фирменный магазин приложений IdeaHub, в котором более 100 программ, адаптированных для отображения на столь большом дисплее.

IdeaHub Board 2 поддерживает подключение периферии (мышки или веб-камеры), для чего есть порты USB-C и USB-A. Габариты устройства – 1485 х 92 х 893 мм, а цена – 1535 долларов.