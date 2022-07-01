Huawei, остановив продажи, резко активизировала наём сотрудников в России

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Несмотря на формальную остановку продаж оборудования на российском рынке, Huawei увеличила набор сотрудников. Число вакансий китайской компании в России за первое полугодие увеличилось на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (814 против 545).

Huawei более чем втрое увеличила число вакансий в сфере продаж: если в прошлом году компания искала 27 сотрудников, в этом — уже 117. Также российское подразделение Huawei активизировало поиск высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий и связи (число вакансий выросло на 33%), специалистов по обслуживанию и инсталляции оборудования (на 186%), а также студентов и практикантов (на 132%). На 233% увеличено количество вакансий специалистов по производству и обслуживанию электроники.





По данным HH.ru, Huawei требуются, в частности, инженеры по эксплуатации сетей, специалисты по эксплуатации базовых станций, инженеры по оборудованию доступа и передачи данных. Впрочем, в Huawei ситуацию не прокомментировали

В отличие от многих других компаний, включая Nokia, Cisco и Ericsson, HPE, Huawei не объявляла об уходе с российского рынка, но фактически остановила поставки местным партнерам в марте.

В начале июня стало известно, что компания начала закрывать свои официальные торговые точки в России. На тот момент момент из 19 магазинов прекратили работу уже четыре.

Есть мнение, что Huawei найдет возможность остаться на российском рынке. Топ-менеджер крупной IT-компании заявил следующее: «Возможно, компания создаст для работы здесь отдельный бренд для продажи всей линейки оборудования».