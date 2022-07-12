Huawei Nova Y90 скоро выйдет на рынок Малайзии

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В Малайзии скоро появится в продаже смартфон Huawei Nova Y90. Это подтвердило местное подразделение компании. Сам смартфон представили в июне, на рынок страны он выйдет до конца текущего месяца. Помимо этого, стали известны технические параметры новинки.





Смартфон получит процессор Snapdragon 680, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной. Основная камера оснащена сенсорами на 50 + 2 + 2Мп. Селфи-камера — на 8 Мп. Ёмкость батареи составляет 5000 мА·ч, есть быстрая зарядка с функцией SuperCharge мощностью 40 Вт. Примечательно, что для 50-процентной зарядки требуется всего 30 минут.





В качестве ОС используется оболочка EMUI 12 на базе Android и без сервисов Google. Зато есть синхронизация с Matebook в беспроводном режиме.

Цена составляет 225 долларов по курсу. Пока неясно, сколько он будет стоить в других странах.