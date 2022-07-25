Huawei Mate 50 получит экран с маленьким отверстием, а Huawei Mate 50 Pro — чёлку

В Сети появились первые фотографии, которые демонстрируют защитные плёнки экранов грядущих флагманских смартфонов Huawei Mate 50 и Huawei Mate 50 Pro.

Фотографии опубликовал проверенный китайский инсайдер под ником Digital Chat Station, который подтверждает, что Huawei Mate 50 получит экран с небольшим отверстием в центральной верхней части дисплея для фронтальной камеры.

Huawei Mate 50 Pro, с другой стороны, получит устаревший дизайн с большим вырезом типа «чёлка», который стал популярным ещё в 2017 году, когда на рынке появился iPhone X. В этом вырезе Huawei Mate 50 Pro будут располагаться дополнительные датчики.





Сообщается, что серия Huawei Mate 50 будет включать в себя четыре модели, а именно Huawei Mate 50 и Mate 50X на базе однокристальной системы Snapdragon 8 Gen 1, Mate 50 Pro с Snapdragon 8 Plus Gen 1 и Mate 50 RS с Kirin 9000S.

Дизайн передней части Huawei Mate 50X и Mate 50 RS пока неизвестен. Предположительно, топовая модель Mate 50 RS также должна получить чёлку.

Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики и даты выхода Redmi K50 и Xiaomi 12.