Huawei Mate 50 может получить экран как у Redmi K50 Extreme Edition

В Сети опубликован перечень возможных характеристик Huawei Mate 50. И как минимум один пункт в нем выглядит интересно – он касается экрана: смартфону приписывают панель OLED с разрешением 1,5К.

Напомним, представленный на днях Redmi K50 Extreme Edition как раз получил экран 1,5К – его разрешение составляет 2712 х 1220 пикселей. В Xiaomi акцентируют внимание на том, что визуально такая матрица очень близка к моделям с разрешением 2К, но при этом меньше потребление энергии. И вот как раз очень похожий дисплей OLED c разрешением 2800 х 1225 пикселей может получить Huawei Mate 50 – базовая модель новой серии флагманов Huawei. Сообщается, что поставщиком экрана выступит BOE, его кадровая частота составит 120 Гц. Возможно, экраны с разрешением 1,5К скоро массово начнут замещать панели Full HD+.

Huawei Mate 50 также приписывают тройную камеру с основным датчиком разрешением 50 Мп, SoC Snapdragon 888 4G, 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ флеш-памяти. В роли ОС, само собой, выступит HarmonyOS 3.0. Официальная премьера смартфонов Huawei Mate 50 ожидается в сентябре.