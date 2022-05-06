Huawei хвастается популярностью своего автомобиля: 1000 заказов за сутки

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Продажи первого автомобиля Huawei — гибридного кроссовера Aito M5 — недавно стартовали в Китае. Общей статистики продаж пока нет, но Huawei уже успела похвастаться таким фактом: за сутки компания получила 1000 заказов на Aito M5. Не так-то и мало для новичка. Однако компании нужен вдвое больший объём суточных заказов, чтобы выполнить ранее поставленную цель — продать 300 000 авто до конца 2022 года.





Напомним, Aito M5 — плод тесного сотрудничества Huawei и компании Seres. Это первый в мире автомобиль с гибридной силовой установкой Huawei Drive One и бортовой системой Huawei HarmonyOS Smart Cockpit, работающей под управлением HarmonyOS. Базовая версия — заднеприводная, средняя и топовая — полноприводные. Силовая установка состоит из бензинового двигателя объёмом 1,5 л, одного или двух электромоторов и тяговой аккумуляторной батареи ёмкостью 40 кВт·ч. Максимальная мощность силовой установки составляет 496 л.с., в таком варианте до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 4,4 с. На чистом электричестве автомобиль может проехать до 150 км, расход в гибридном режиме работы составляет всего 3,2 л на 100 км пути. Максимальный запас хода, измеренный по методике WLTC, достигает 1242 км.

Интересно, что буквально перед тем, как сообщить о заказе 1000 авто за сутки, Huawei повысила стоимость полноприводных версий Aito M5 — они подорожали на 1800–2250 долларов. А недавно в Сети засветился второй автомобиль Huawei — более крупный Aito M7. Ожидается, что он поступит в продажу до конца года.