Huawei анонсировала свой второй автомобиль – большой кроссовер Aito M7. А также рассказала, когда ждать первый электромобиль компании

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Huawei приняла участие в автомобильной выставке Гуандун-Гонконг-Макао, на которой Ю Чэндон (Yu Chengdong), генеральный директор потребительской бизнес-группы Huawei, сделал ряд важных сообщений.





Во-первых, он официально анонсировал второй автомобиль Huawei – Aito M7. Ранее эта модель уже засветилась в базе местного регулятора, благодаря чему стали известны ее ключевые характеристики. Например, максимальная мощность силовой установки кроссовера составит 495 л.с., пробег на чистом электричестве – 150 км, а расход бензина – до 6,85 л на 100 км. Aito M7, как и Aito M5, окажется гибридом. Но, в отличие от младшей модели, акцент будет сделан на оснащении салона: обещают функциональность и комфорт выше, чем у Toyota Alphard и Lexus LM (по сути, это один и тот же люксовый минивэн). Почему Huawei равняется на минивэн, когда говорит о внедорожнике? Потому, что Aito M7 будет большим – длина более 5 метров. А также потому, что он будет рассчитан на 6 человек.

На официальном сайте Huawei уже появилось страничка с изображением Aito M7. Пока это «заглушка» – официально подробности обещают раскрыть в конце июня. Ну а в начале сентября у Huawei появится первый электромобиль. Тут никаких секретов – в его роли выступит все тот же Aito M5, только без двигателя внутреннего сгорания и с тяговой аккумуляторной батареей куда больше емкости. Характеристики электрического Aito M5 раскроют в начале осени, что же касается цены, то электромобиль должен оказаться в полтора-два раза дороже гибрида.