Журналисты китайского издания «Хуаньцю шибао» пришли к выводу, что коллективный Запад возомнил себя международным сообществом, несмотря на то, что в него входят все признанные страны.
По информации источника, американское руководство и лидеры европейских стран продолжают вести антироссийскую риторику, пытаясь навязать свою политику остальным государствам. Китайские журналисты подчеркнули, что Вашингтон вместе со своими коллегами почему-то забыли, что не только они являются мировым сообществом.
«Оно представляет собой совокупность всех государств мира, чей суверенитет признается и которые на равной основе могут участвовать в обсуждении и управлении глобальными делами, поэтому США и страны Запада не имеют права представлять международное сообщество», — сказано в материале «Хуаньцю шибао».
Обозреватели китайского издания также подчеркнули, что США и Запад диктуют свои правила, прикрываясь мировой повесткой.
Так, журналисты из КНР обратили внимание, что «мировое сообщество» указывает на то, что на фоне украинского кризиса НАТО играет не последнюю роль. Вместе с тем Альянс не перестает уверять страны в необходимости своего расширения и вооружения Киева. Однако именно эти факторы спровоцировали нынешнюю ситуацию на Украине.