Так, журналисты из КНР обратили внимание, что «мировое сообщество» указывает на то, что на фоне украинского кризиса НАТО играет не последнюю роль. Вместе с тем Альянс не перестает уверять страны в необходимости своего расширения и вооружения Киева. Однако именно эти факторы спровоцировали нынешнюю ситуацию на Украине.