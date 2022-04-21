Хуаньцю шибао: США дорого заплатят за жажду наживы на украинском кризисе

Во время предыдущих раундов переговоров Украина согласилась

с условиями России по невступлению в НАТО и отметила, что готова быть

нейтральной страной, напомнил эксперт. По его словам, в скором времени власти

страны отказались от своих слов, тем самым заведя диалог в тупик.