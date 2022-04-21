Хуаньцю шибао: США дорого заплатят за жажду наживы на украинском кризисе

Подписывайтесь на новости RNT24 в
США
ждет расплата за то, что они наживаются на конфликте и ищут выгоду в
российско-украинском кризисе. Таким мнением поделился с газетой «Хуаньцю шибао»
вице-президент Китайского общества международных отношений, декан Института международных
отношений и регионального развития Восточно-китайского педагогического
университета Лю Цзюнь.
Во время предыдущих раундов переговоров Украина согласилась
с условиями России по невступлению в НАТО и отметила, что готова быть
нейтральной страной, напомнил эксперт. По его словам, в скором времени власти
страны отказались от своих слов, тем самым заведя диалог в тупик.
По словам эксперта, США максимально реализовывают свои
стратегические и экономические интересы и поддерживают гегемонию, манипулируя
НАТО и контролируя Европу. Лю Цзюнь отметил, что США рассчитывают на
зарабатывание денег.
«Я полагаю, что в краткосрочной перспективе повторение истории “зарабатывания денег на конфликте”, безусловно, может принести Соединенным Штатам очевидную пользу, но в долгосрочной перспективе это просто выступление в роли собственного “могильщика”, и история со временем это докажет», — заключил автор статьи.