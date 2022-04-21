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    Хуаньцю шибао: США дорого заплатят за жажду наживы на украинском кризисе

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Хуаньцю шибао: США дорого заплатят за жажду наживы на украинском кризисе

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    globallookpress.com/Britta Pedersen/dpa

    США
    ждет расплата за то, что они наживаются на конфликте и ищут выгоду в
    российско-украинском кризисе. Таким мнением поделился с газетой «Хуаньцю шибао»
    вице-президент Китайского общества международных отношений, декан Института международных
    отношений и регионального развития Восточно-китайского педагогического
    университета Лю Цзюнь.

    Во время предыдущих раундов переговоров Украина согласилась
    с условиями России по невступлению в НАТО и отметила, что готова быть
    нейтральной страной, напомнил эксперт. По его словам, в скором времени власти
    страны отказались от своих слов, тем самым заведя диалог в тупик.

    По словам эксперта, США максимально реализовывают свои
    стратегические и экономические интересы и поддерживают гегемонию, манипулируя
    НАТО и контролируя Европу. Лю Цзюнь отметил, что США рассчитывают на
    зарабатывание денег.

    «Я полагаю, что в краткосрочной перспективе повторение истории “зарабатывания денег на конфликте”, безусловно, может принести Соединенным Штатам очевидную пользу, но в долгосрочной перспективе это просто выступление в роли собственного “могильщика”, и история со временем это докажет», — заключил автор статьи.

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