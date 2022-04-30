«Хуаньцю шибао»: перекрытие газа Польше и Болгарии стало «жестким ответом» России на санкции

Боцян также отметил, что американские власти не смогут решить вопрос нехватки нефти и газа в странах Евросоюза в ближайшее время. По мнению специалиста, этому препятствует нехватка необходимой инфраструктуры, а также ограниченные мощности. Он выразил уверенность, что из-за всех складывающихся факторов высокие цены на энергоносители продержатся еще несколько лет.