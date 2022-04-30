«Хуаньцю шибао»: перекрытие газа Польше и Болгарии стало «жестким ответом» России на санкции

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Россия дала «самый жесткий ответ» на санкционное давление со стороны Запада, прекратив поставки газового топлива в Польшу и Болгарию. Об этом говорится в материале «Хуаньцю шибао».
Как напомнил декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян, Россия приостановила поставки газа Польше и Болгарии после их отказа платить за топливо в рублях. По мнению автора материала, это свидетельствует о том, что требование Москвы «начало действовать и на сегодняшний день считается ее “самым жестким ответом” на западные санкции».
Боцян также отметил, что американские власти не смогут решить вопрос нехватки нефти и газа в странах Евросоюза в ближайшее время. По мнению специалиста, этому препятствует нехватка необходимой инфраструктуры, а также ограниченные мощности. Он выразил уверенность, что из-за всех складывающихся факторов высокие цены на энергоносители продержатся еще несколько лет.