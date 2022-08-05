Хрусталев заменит Маслякова на посту ведущего КВН

Состояние здоровья восьмидесятилетнего Маслякова не позволило ему выступить на игре клуба в Калининградской области. На замену ему выбрали актера Дмитрия Хрусталева. Ранее эту роль взяли на себя Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш и Вадим Галыгин. На данный момент нет информации, продолжит ли Александр Васильевич свою карьеру, но со счетов его не списывают.