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Хрусталев заменит Маслякова на посту ведущего КВН

Хрусталев заменит Маслякова на посту ведущего КВН
Anatoly Lomohov/Russian Look/Globallookpress

Стало известно имя человека, который заменит Александра Маслякова на посте ведущего КВН. Об этом сообщается на сайте клуба.

Состояние здоровья восьмидесятилетнего Маслякова не позволило ему выступить на игре клуба в Калининградской области. На замену ему выбрали актера Дмитрия Хрусталева. Ранее эту роль взяли на себя Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш и Вадим Галыгин. На данный момент нет информации, продолжит ли Александр Васильевич свою карьеру, но со счетов его не списывают.

Игра пройдет в Калининграде на сцене многофункционального культурного центра «Янтарь-Холл» 6 и 7 августа.

дмитрий хрусталев калининград квн масляков
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