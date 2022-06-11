Хрупкая мечта может рухнуть: почему диалог Запада с Россией превратился в «сольное танго»

«У Запада есть какая-то иллюзия, что он реализует некую стратегию, которая должна якобы подорвать развитие и влияние России с одной стороны, а с другой, даст толчок для развития самого Запада после того, как он перетерпит сложности. Речь идет об энергобезопасности, социальном развитии и так далее. Но, повторюсь, это — иллюзия. Любой конструктивный диалог ее разрушит. Именно поэтому возведены все эти баррикады», — резюмировал Мартынов.