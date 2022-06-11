Хрупкая мечта может рухнуть: почему диалог Запада с Россией превратился в «сольное танго»

Политика Запада по отношению к России напоминает «брейк-данс в одиночку, нежели парное танго», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС. Политолог Алексей Мартынов объяснил в комментарии «Народным Новостям», почему западные политики как огня боятся честного разговора с Москвой.
Российского дипломата попросили прокомментировать слова польского президента Анджея Дуды, призвавшего коллег из Германии и Франции обворовать диалог с Россией. По словам главы МИД РФ, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Пятой республики Эммануэль Макрон высказывали совсем другие мысли. Так, европейские лидеры были крайне разочарованы, когда русофобы в ЕС заблокировали саммит Брюсселя с Москвой.
Лидеры крупнейших европейских стран — разумные люди, которые ищут выход из сложившегося кризиса, считает Лавров. Он подчеркнул, что Россия готова к диалогу, однако для этого необходимо прекратить сольные танцы Запада, занявшись парной хореографией.
«Мы по-прежнему открыты к диалогу. Но танцевать танго нужно вдвоем, а пока наши западные партнеры занимаются брейк-дансом в одиночку», — заявил Лавров на брифинге.
Россию не просто не слышат, но и не хотят слышать, напомнил политолог, эксперт Института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, основная причина подобного поведения Запада — осознание собственных ошибок в отношении РФ.
«Западные санкции не возымели ожидаемого эффекта. В этом кроется вся их логика: понимая, что они сами себя выставили дураками, прервали диалог. Заткнули уши, надели очки, искажающие реальность, продолжая упорно бубнить одно и то же. В диалоге стало бы очевидно, что все их действия бессмысленны. Они наказывают только сами западные страны и их граждан», — пояснил наш собеседник.
Европа и США построили «воздушный замок», основанный на мысли, что им удастся изолировать Россию, продолжил специалист. Также Запад рассчитывал, что беспрецедентные обоюдоострые санкции станут катализатором для его собственного форсированного развития. Ни одна из этих надежд западных политиков не сбылась, поэтому они изображают из себя «глухих».
«У Запада есть какая-то иллюзия, что он реализует некую стратегию, которая должна якобы подорвать развитие и влияние России с одной стороны, а с другой, даст толчок для развития самого Запада после того, как он перетерпит сложности. Речь идет об энергобезопасности, социальном развитии и так далее. Но, повторюсь, это — иллюзия. Любой конструктивный диалог ее разрушит. Именно поэтому возведены все эти баррикады», — резюмировал Мартынов.
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