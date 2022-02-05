Соединенные Штаты сегодня постепенно переходят от иудео-христианского наследия к секуляризму с «изъятием» веры из социума, как силы влияющей на общество. Такого мнения придерживается американский пастор, политик и христианский активист Стивен Броден.

Идеи политкорректности, по его мнению, уже укоренились в самых разных сферах, начиная от бизнеса и заканчивая церковью. Сама концепция секуляризма противоречит принципам, делающим США великой державой. При этом христианское наследие, выживаемое политкорректностью, поддерживает основы Конституции США о свободе, независимости, равенстве и верховенстве права, отметил пастор в разговоре с директором Фонда борьбы с репрессиями Мирой Тэрада.

«Правящие элиты, которые контролируют экономическую ситуацию в мире, хотят переместить мировую экономику и политику в единую мировую систему – мировое правительство. Из-за того, что они двигаются в этом направлении, они хотят убрать все препятствия, которые затрудняют их деятельность. Христианство противостоит этой повестке», — цитирует Бродена Федеральное агентство новостей.

Вместе с этим в стране активно продвигаются ценности нетрадиционной сексуальной ориентации, а вот критика со стороны консерваторов и людей, поддерживающих традиции, приравниваются чуть ли не к экстремизму. Сегодня в США, уверен пастор, происходит подмена морали. Такое возможно только с разрешения и попустительства властей.

По мнению Бродена, администрация президента США Джо Байдена двигает страну к глобализму. А действия его команды демократов полностью противоречат интересам граждан, заключил собеседник Фонда борьбы с репрессиями, основанного бизнесменом Евгением Пригожиным.

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