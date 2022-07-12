«Храните сбережения в рублях», — Медведев назвал евро «протухающей» валютой

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Зампредседателя совбеза России Дмитрий Медведев назвал европейскую валюту «протухающей», а также призвал хранить сбережения в рублях. По его словам, падение курса евро до стоимости доллара наглядно демонстрирует, на ком в большей степени сказывается украинский кризис.
Курсы евро и доллара впервые за 20 лет сравнялись. Прогнозы по поводу наступления системного кризиса в еврозоне начинают сбываться. Сначала еэсовцы выстрелили себе в голову из санкционного пистолета. Теперь пожинают горькие плоды спада производства, закритической продуктовой инфляции, потери конкурентоспособности своих товаров и ожидания зимы в ледяных жилищах без нашего газа. В глобальном плане это подтверждение крайне непродуманного характера санкций в отношении России. Санкции не работают. Санкции вредны самим европейцам. Евро слабеет.
Дмитрий Медведев
Он добавил, что дешевеющая европейская валюта «стала отличным маркером того, кто платит звонкой монетой за кровавый кризис в «Незалежной»»: «Вашингтон на пару с Лондоном развели европейцев как наперсточники. <…> Затевая экономическую бойню, надо было просчитать свои собственные валютно-экономические проблемы, а не просто вводить дурные рестрикции».
Впрочем, платёжеспособность Европы беспокоит нас мало. Нам нужно заниматься адаптацией своей экономики к новым весьма сложным условиям. Решать проблемы в промышленности, включая обеспечение технологического суверенитета. Здесь ещё очень много дел. А лучшей защитой от протухающего евро станет переход на новые способы оплаты в торговле с нашими надёжными партнёрами, включая использование национальных валют – российского рубля, китайского юаня, индийской рупии и др. В будущем возможно и создание новой резервной валюты стран БРИКС. Современному миру явно мало доллара, евро и фунта стерлингов. Пока же $1 = €1. Храните сбережения в рублях
Дмитрий Медведев