Замглавы российского МИД Сергей Вершинин вызвал в МИД спецсоветника генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс. Ожидается, что российская сторона потребует от чиновницы, которую называют «хозяйкой ливийской нефти», дать полный отчет о своей деятельности на посту.

По оценке ряда специалистов по североафриканской стране, гражданка США Стефани Уильямс, действуя от имени ООН и международного сообщества, продвигает в Ливии интересы Соединенных Штатов, а также открыто пользуется служебным положением для личного обогащения. C 2018 года ее действия в Ливии направлены на препятствование межливийскому диалогу и продолжение разграбления природных богатств страны.

Подробнее о том, как Стефани Уильямс удалось поставить под контроль вывоз ливийской нефти, читайте в расследовании ФАН.

Пропавшие миллиарды

В январе 2022 года Аудиторское бюро Ливии начало расследование, касающееся судьбы 7 миллиардов долларов, полученных от продажи нефти. Исполняющий обязанности главы ведомства Алаа аль-Мсалатти считает, что значительная часть нефтяных доходов осела в карманах протеже Уильямс — главы Национальной нефтяной компании (ННК) Ливии Мустафы Саналлы и представителей ряда западных нефтяных компаний.

Большая часть населения Ливии в настоящее время живет за чертой бедности. Страна крайне зависима от доходов от продажи нефти, которую потребляют несколько европейских стран. Однако деньги, которые выплачиваются за экспорт, служат чужим интересам — в результате коррупционных схем, которые были внедрены гражданкой США Стефани Уильямс. На своем высоком посту спецпредставителя ООН она последовательно продвигает передачу контроля над ливийской нефтью в руки Соединенных Штатов и связанных с ними компаний-трейдеров.

Управление политикой

Спецпредставитель ООН освоила методы управления внутренней политикой в Ливии, расколотой и ослабленной после гибели в 2011 году лидера Муаммара Каддафи и крушения политической модели Джамахирии. Именно Уильямс стала инициатором и руководителем состоявшегося в конце 2020 года Ливийского форума политического диалога (ЛФПД), в результате которого было сформировано временное Правительство национального единства (ПНЕ). Вся работа ЛФПД проходила с координацией лично от спецпосланника ООН.

Новое правительство во главе с никому не известным бизнесменом из Мисураты Абд аль-Хамидом Дабибой должно было подготовить страну к проведению всеобщих выборов 24 декабря 2021 года. Существует мнение, что Дабиба получил должность благодаря взятке, переданной лично спецпредставителю ООН. На сегодняшний день премьер ПНЕ не смог выполнить ни одного пункта из решений ЛФПД — однако его кураторов из ООН это фактически не интересует.

Выборы 24 декабря 2021 года должны были дать Ливии нового президента и впервые за долгое время объединить страну под одним началом — однако такой вариант не устраивал начальство Уильямс, поскольку в этом случае ее покровительство больше не требовалось бы политическим группам в стране, и Вашингтон потерял бы контроль над нефтью.

Предвыборный переворот

Дата проведения выборов была согласована со всеми заинтересованными сторонами в Ливии и международными участниками. Однако в назначенный день голосование не состоялось — и это произошло в результате личного вмешательства Стефани Уильямс, которая попыталась навязать свое мнения о «правильном» голосовании лидерам нескольких группировок Мисураты.

15 декабря здание штаб-квартиры ПНЕ было заблокировано вооруженными людьми, а проведение выборов перенесли «на неопределенный срок». Главарь одной из мисуратских группировок Салах Бади открыто обвинил Уильямс в том, что она требует все новые и новые взятки за политические услуги — и ей платят и платят те, кто надеется получить власть в Ливии с помощью иностранного вмешательства.

Теперь в Ливии вновь сложилась ситуация безвластия — полномочия Правительства национального единства истекли 24 декабря, однако оно продолжит под контролем Уильямс управлять страной до новой даты выборов. Более того, на свой пост вернулся премьер-министр Дабиба. Теперь спецсоветник ООН пытается указывать местным политикам, какой должна быть следующая дата, и через своих ставленников в ливийской политике контролирует природные ресурсы страны. Такая ситуация может продолжаться бесконечно долго, тем более что у спецсоветника ООН отлично развиты навыки кормить мировое сообщество «завтраками» о проведении выборов. Параллельно ставленник США активно пытается взять под контроль и парламент — законодательную власть в Ливии.

Бесконечный кризис ради нефтяных денег

Новый виток политического кризиса в Ливии практически не вызвал реакции в Европе или мировом сообществе. Европейцев полностью устраивает ситуация, когда они получают дешевую нефть, — а как распределяется полученные за нее деньги, их не интересует. Спецсоветник ООН при этом выступает в качестве человека, который создал крайне выгодную схему для европейского бизнеса. Предполагается, что Ливия в результате деятельности Стефани Уильямс не получила 21 млрд долларов нефтяных доходов.

Для Ливии, однако, такое положение означает бесконечный кризис — огромные нефтяные доходы проходят мимо бюджета и никак не помогают простому населению, а иностранные назначенцы, лишив страну выборов, самостоятельно распоряжаются политическими вопросами. Стефани Уильямс неоднократно обвиняли во вмешательстве во внутренние дела страны и требовали дать гражданам Ливии самостоятельно решить судьбу своего государства.

Тем не менее граждане Ливии вынуждены наблюдать, как их страна, разрушенная войсками НАТО, подвергается разграблению под эгидой ООН, при полном попустительстве и к выгоде так называемых «цивилизованных стран».

Единственным государством, которое не желает участвовать в этом спектакле, является Россия. Дипломатическое ведомство намерено потребовать у гражданки США полного отчета о ее деятельности на посту спецсоветника ООН, чтобы вывести ее подковерные интриги. Россия неоднократно подчеркивала, что заинтересована в первую очередь в благополучии ливийского народа и восстановлении страны. Если разрушительное влияние иностранных сил в Ливии удастся поднять на поверхность, это придаст новый импульс ливийскому урегулированию, позволит принести стабильность в регион и еще больше укрепить авторитет России на африканском континенте.

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