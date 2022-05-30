Хозяин туркомплекса в Болгарии рассказал о проблемах из-за украинских беженцев

Болгарские отельеры сталкиваются с трудностями из-за притока в страну украинских беженцев. Так, владелец туристического комплекса «Божура» Георги Манев заявил, что украинцев приходится выселять.
В Болгарии стали размещать беженцев из Украины в номерах гостиниц и отелей, и по началу эта практика не вызывала проблем. Однако многие отельеры по мере приближения туристического сезона стали бить тревогу — никто не хотел разоряться из-за занятых номеров.
«В два-три раза уже выросли затраты на электроэнергию, воду, общие расходы достаточно высокие. Те люди, которые уже выселяют беженцев из своих отелей в Солнечном береге, Китене и Поморие, делают это из-за того, что имеют ранние бронирования туристов», — рассказал Манев в беседе с журналистами «Известий».
Он отметил, что из-за возникшей проблемы удастся заселить в номера не всех туристов. Кроме того, помощь от государства в виде выплат за каждого принятого в отель беженца сильно снизилась, и сумма в 7 левов не компенсирует большие расходы.