Хозяин туркомплекса в Болгарии рассказал о проблемах из-за украинских беженцев

«В два-три раза уже выросли затраты на электроэнергию, воду, общие расходы достаточно высокие. Те люди, которые уже выселяют беженцев из своих отелей в Солнечном береге, Китене и Поморие, делают это из-за того, что имеют ранние бронирования туристов», — рассказал Манев в беседе с журналистами «Известий».