«Хорошие рассказчики»: посол Украины Мельник упрекнул политиков ФРГ за задержку поставок вооружения

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил немецких политиков в том, что они игнорируют ситуацию в его стране, что вылилось в задержки поставок тяжелого вооружения.
«Политики в Германии — хорошие рассказчики. Немцы любят сказки, поэтому им здесь их и рассказывали. Мы не можем сидеть сложа руки и расслабляться», — рассказал Мельник на фестивале подкастов ZEIT Online.
По словам украинского посла, Берлин провозгласил как принцип «отрицание реальности», в которой сейчас находится мир и обвинил бундесвер в затягивание поставок вооружения. По словам Мельника, на складах в ФРГ есть оружие, которое мог получить Киев еще несколько месяцев назад.
Андрей Мельник неоднократно выступал с критикой немецких властей и порой позволял себе крайне резкие высказывания в адрес отдельных германских политиков и чиновников. Так, украинский посол называл «ливерной колбасой» действующего канцлера Германии Олафа Шольца.