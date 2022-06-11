«Хорошие рассказчики»: посол Украины Мельник упрекнул политиков ФРГ за задержку поставок вооружения

По словам украинского посла, Берлин провозгласил как принцип «отрицание реальности», в которой сейчас находится мир и обвинил бундесвер в затягивание поставок вооружения. По словам Мельника, на складах в ФРГ есть оружие, которое мог получить Киев еще несколько месяцев назад.