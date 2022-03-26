Хореограф Илья Авербух опроверг слухи о романах после развода с Ириной Лобачевой

«Мне, может, приятно, что я такой мачо, но объективно, если посмотреть — мне было 31, когда я развелся с Ириной, порядка 15 лет я жил один, как холостой. Кто-то пригвоздил мне историю, что у меня миллион романов», — рассказал Илья Авербух в YouTube-шоу «Начало» с Ириной Безруковой.