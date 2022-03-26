Хореограф Илья Авербух опроверг слухи о романах после развода с Ириной Лобачевой

globallookpress/Komsomolskaya Pravda Новости
На чтение 2 мин. Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

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globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Продюсер и хореограф Илья Авербух прокомментировал домыслы поклонников о своих любовных похождениях после расставания с фигуристкой Ириной Лобачевой.

В браке с бывшей партнершей по фигурному катанию Авербух прожил 12 лет. После их развода хореографу приписывали множество романов. Его возлюбленной называли даже актрису Алису Гребеньщикову, но сам Авербух все эти слухи опроверг. По словам знаменитости, он 15 лет жил один и поэтому удивляется, когда его личную жизнь начинают обсуждать.

«Мне, может, приятно, что я такой мачо, но объективно, если посмотреть — мне было 31, когда я развелся с Ириной, порядка 15 лет я жил один, как холостой. Кто-то пригвоздил мне историю, что у меня миллион романов», — рассказал Илья Авербух в YouTube-шоу «Начало» с Ириной Безруковой.

При этом он признался, что встречи с противоположным полом все-таки были, но строить отношения он ни с кем не планировал. В 2020 году экс-фигурист открыто заявил об отношениях с актрисой Елизаветой Арзамасовой, которая сейчас стала его избранницей.

Напомним, в 2004 году Ирина Лобачева родила Авербуху сына Мартина. Сейчас он живет с отцом в Москве. А спустя год после свадьбы с Арзамасовой на свет появился второй сын продюсера —Лев.

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