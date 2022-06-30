Хореограф и худрук балета МАМТ Максим Севагин рассказал о “культуре отмены”, “новой этике” и блэкфейсе в “Баядерке”

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Максим Севагин

Хореограф Максим Севагин, который в этом году в возрасте 24 лет стал художественным руководителем балета в МАМТ, дал интервью изданию “Афиша Daily”. Собрали самые интересные цитаты: о “новой этике”, блэкфейсе в балете, “отмене” русского и эмиграции.

Хореограф прокомментировал работу театра в условиях “отмены” всего русского в мире, а также свои планы по “импортозамещению”.

Почти никто не забирал свои лицензии и права. И даже сейчас существуют зарубежные авторы, которые выражают желание работать с нашей труппой, потому что здесь действительно творческое место с прекрасной атмосферой внутри коллектива, с прекрасными исполнителями. Но когда эта ситуация произошла в мире, я стал задумываться о том, что политика привоза зарубежных авторов не давала реализовываться очень многим талантливым отечественным авторам.

У нас в стране много хореографов, которые работали подпольно в каких-то жутких условиях и не могли делать по-настоящему качественные вещи. И я обратил внимание в сторону открытия российских авторов. Не просто ради импортозамещения, а потому что там действительно есть стоящие люди.

Я не исключаю возможности сотрудничества с зарубежными коллегами. Ну а вообще в целом сейчас же ведь очень много происходит того, что называется “культура отмены”. Многие россияне на это по-разному реагируют. Кто-то поддерживает эту линию партии и считает, что это справедливо, кто-то говорит, что нет.

Максим Севагин

Севагин, который выступил хореографом в постановке “Ромео и Джульетта” Константина Богомолова, также поделился своими мыслями о том, как “новая этика” влияет на балет, особенно классические постановки.

Уже возникал ряд прецедентов вокруг каких-то древних спектаклей, например, “Баядерки” (в Большом театре. — Прим. ред.). Мисти Коупленд, темнокожая прима американского балетного театра, устроила скандал, когда балерины в коричневом гриме выложили пост в инстаграме*, якобы смеясь над тем, в каком образе они предстают.

Я совершенно с этим не согласен. Конечно, старые спектакли, на мой взгляд, требуют реновации, адаптирования к современным реалиям. Но мы ни в коем случае не можем их отменить, потому что в них использовался блэкфейс.

При этом хореограф отметил, что “не обязательно красить лицо в черный цвет”, так как в балете в первую очередь все выражается “пластикой и танцем”.

Севагин также прокомментировал и обратную ситуацию, когда в современном произведении искусства допускаются исторические неточности — например, когда в “Бриджертонах” аристократов играют темнокожие актеры.

Есть такая смешная фраза: “Я художник, я так вижу”. Но на самом деле она очень правдивая, потому что у человека есть свое видение, и он хочет его реализовать именно таким способом. Тут, конечно, есть другой момент: делает он это, потому что действительно хочет так выразиться, либо из каких-то политических соображений. Но мы никогда не можем этого понять на самом деле,

— сказал Севагин.

Хореограф также коснулся темы эмиграции, отметив, что, по его ощущениям, уехало немного коллег, в основном граждане других стран, и кадрового голода в российском балете не будет. При этом Севагин признал, что мысли об отъезде когда-то возникали и у него — после окончания обучения в Академии русского балета.

Но как-то жизнь меня всегда оставляла здесь. И сейчас я как бы посеял зерно собственной эстетики в этом театре, делая ряд работ, — люди меня уже гораздо лучше знают и понимают, гораздо лучше передают, чего я хочу. Для того чтобы прогрессировать, нужно в это очень много вкладывать. Поэтому я считаю, что просто все обрубить и уехать — это легкий путь, в котором для меня есть даже некоторая трусость. Одно дело — может быть, в сложной ситуации, но продолжать работать. А другое дело — все бросить и убежать,

— сказал Севагин.

На посту худрука труппы Севагин сменил известного и более опытного французского хореографа Лорана Илера. К вверенному ему коллективу Севагин отнесся со всей чуткостью — радикальных идей по части кадровой политики у него нет.

У меня есть свой вкус, свои взгляды и свое видение артистов в тех или иных партиях и ролях. Но я считаю, что ни в коем случае нельзя рубить сплеча, ведь люди за годы работы в театре выстраивают свою линию, растут не только профессионально, но и ментально. Но это не значит, что я начну резко приглашать каких-то новых людей, потому что мне нравится идея взращивания исполнителей и доведения их до нового уровня. Я обожаю видеть прогресс в людях,

— сказал Севагин.

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