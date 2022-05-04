    В тренде

    Хор Турецкого выступит на Белорусском вокзале в День Победы

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Хор Турецкого выступит на Белорусском вокзале в День Победы

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    пресс-служба Михаила Турецкого

    Лучшие советские песни о войне прозвучат 9 Мая на Белорусском вокзале в исполнении Хора Турецкого и SOPRANO, сообщили в пресс-службе народного артиста России Михаила Турецкого.

    Музыкальная акция пройдет в рамках исторического марафона «Песни Победы». Москвичи и гости столицы увидят красочное 3D-мэппинг-шоу, для них споют трогательные песни военных лет, в том числе «Катюшу» и «Смуглянку».

    «Мы исполним песни, которые находят отклик в душе каждого из нас. Для меня лично проект “Песни Победы” на Белорусском вокзале – это предназначение», – заявил Турецкий.

    В 1941 году именно с Белорусского вокзала на фронт ушел отец музыканта. И все его детство было связано с этим местом. В пресс-службе отметили, что партнерами проекта являются Ростех, РЖД и Сбербанк.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »