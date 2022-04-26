Honor X7 с камерой в стиле Huawei P50, а также Honor X8 добрались до Европы

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Смартфоны Honor X7 и Honor X8 были представлены около месяца назад, а теперь они добрались до европейского рынка. Британский сайт Honor подтверждает, что они доступны для заказа.

Honor X7 оснащён 6,74-дюймовым IPS-экраном с каплевидным вырезом, который поддерживает разрешение HD+ 720 x 1600 пикселей и имеет соотношение сторон 20 : 9. На лицевой стороне устройства находится 8-мегапиксельная камера, а в основной камере установлены датчики изображения разрешением 48, 5, 2 и 2 Мп. Honor X7 построен на базе однокристальной системы Snapdragon 680, телефон оснащён 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной флеш-памяти и слотом для установки карты памяти MicroSD.





Honor X7 работает под управлением операционной системы Android 11 с пользовательским интерфейсом Magic 4.2. Аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч поддерживает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт. Он имеет боковой сканер отпечатков пальцев и разблокировку по лицу. Устройство предлагает поддержку двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C и аудиоразъём 3,5 мм.

Honor X7 предлагается в черном, серебристом или синем цветах по цене 170 фунтов стерлингов. Покупатели получают в подарок наушники Earbuds 2 Lite, которые продаются по рекомендованной розничной цене 70 фунтов стерлингов. Ожидается, что поставки Honor X7 начнутся в следующую пятницу, 6 мая.

Honor X8 построен на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 680 и оснащён экраном IPS с диагональю 6,7 дюйма, разрешением 2388 х 1080 пикселей и кадровой частотой 90 Гц. Фронтальная камера 16-мегапиксельная, основная — с датчиками разрешением 64, 5, 2 и 2 Мп. Honor X8 получил аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 22,5 Вт. В качестве ОС используется Android 11 с оболочкой Magic UI 4.2. Габариты и масса — 163,4 х 74,7 х 7,45 мм при массе 177 граммов.





Цена этого телефона в единственной версии с 6/128 ГБ памяти составляет 220 фунтов стерлингов. Покупатели также получают в подарок наушники Earbuds 2 Lite, а поставки должны начаться сегодня, 26 апреля.