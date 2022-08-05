Honor «сжирает» конкурентов быстрее, чем в своё время это делала Huawei. Компания наращивает продажи на родном рынке огромными темпами

Аналитики CINNO оценили рынок смартфонов Китая за месяц (июнь), квартал и полугодие.





Если говорить о полугодии, то рынок просел на 16,9%, до 134 млн аппаратов. И это худшее полугодие с 2015 года.

В рамках полугода хорошо видно, что Honor продолжает победоносное шествие по родному рынку, сжирая конкурентов. Компания смогла продать 22,3 млн смартфонов, нарастив продажи более чем вдвое и обойдя даже Apple. От лидера в лице Oppo её отделяло лишь около 100 000 смартфонов. Для сравнения, годом ранее Honor отставала от Oppo более чем втрое.

Все остальные компании в первой пятёрке показали спад продаж, хотя у Apple он был всего на 2,9%, что при общем падении на 16,9% можно считать хорошим результатом.













По итогам прошлого квартала ситуация в целом та же, разве что лидером была Apple, Honor была на том же втором месте, причём также с минимальным отрывом от лидера, а Oppo замыкала тройку. Ну а в июне таблица лидеров вообще была иной, и тут всех сумела обойти Xiaomi, а Honor была лишь на четвёртом месте.

При этом на любом временном масштабе видно, что Oppo и Vivo сильно пострадали от снижения спроса, Apple практически не пострадала, а Honor чуть ли не в одиночку забрала себе то, что оставили конкуренты.

Учитывая, что осенью выходят новые iPhone, не факт, что Honor сможет стать лидером рынка по итогам всего 2022 года, но она точно метит на это место.