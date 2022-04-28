Honor разрывает рынок Китая, обходя Huawei и даже Xiaomi. Компания огромными темпами наращивает продажи

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Отделившаяся от Huawei компания Honor продолжает набирать обороты. Согласно данным Counterpoint, по итогам первого квартала текущего года в Китае Honor заняла 16,9% рынка, выйдя на четвёртое место.





Для сравнения: годом ранее Honor занимала лишь 5,5% рынка. Сейчас же позади осталась даже Xiaomi с её 14,9%, а доля Huawei за год рухнула с 15% до 6,2%. Учитывая, что доли остальных основных игроков рынка изменились некритично, понятно, что Honor перетянула большую часть клиентов Huawei.

Honor также стала единственным производителем смартфонов в Китае, который показал рост как в квартальном, так и в годовом выражении. В том числе благодаря популярности линейки Honor 60. В годовом выражении Honor показала невероятный рост на 167%, тогда как китайский рынок в целом упал на 14%.





Что касается остальных компаний, лидеры в лице Vivo и Oppo потеряли свои доли, а вот Apple, напротив, нарастила. Также положительную динамику показала Realme.