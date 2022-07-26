Honor по «очевидным причинам» вывозит всех сотрудников из Индии

Компания Honor сообщила, что ее команда, базирующаяся в Индии, покинет страну, поскольку Нью-Дели продолжает ужесточать контроль над китайскими компаниями. Джордж Чжао, генеральный директор компании, сообщил, что бренд останется на рынке, но весь персонал покинет его. Продукцию Honor будут продавать местные партнеры.

Джордж Чжао сообщил, что бренд использует «очень безопасный подход» к своему присутствию на рынке. Он подтвердил, что Honor проделала большую работу по сбору местной команды, но по «очевидным причинам» она будет расформирована.

Объявление было сделано после того, как индийские власти начали серию расследований в отношении китайских компаний, включая Xiaomi, Vivo и Oppo. Honor в списке не было, однако компания приняла такое решение.





В офисах Huawei в феврале были проведены обыски, в мае у Xiaomi было конфисковано 725 миллионов долларов, а банковские счета Vivo были заморожены после того, как было обнаружено, что более 8 миллиардов долларов было направлено материнским компаниям, чтобы избежать уплаты налогов.

Oppo стала последней компанией, которую уличили в уклонении от таможенных пошлин на сумму более 551 миллиона долларов.