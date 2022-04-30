Honor Play 30 готов к выходу: его характеритики уже известны

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Компания Honor готовит к выходу новый смартфон из серии Play. Новое устройство, получившее название Honor Play 30, сертифицировано Министерством промышленности и информационных технологий (MIIT) Китая. Сертификация раскрывает ключевые характеристики смартфона.

Honor Play 30 имеет модельный номер VNE-AN00. Это устройство с поддержкой 5G, которое будет относиться к сегменту среднего класса. Смартфон оснащен 6,5-дюймовым TFT-дисплеем разрешением 720 x 1600 пикселей. Он имеет следующие габариты — 163,66 х 75,13 х 8,68 мм. Масса составляет 194 грамма.





Смартфон оснащен неизвестным восьмиядерным чипсетом с тактовой частотой 2,2 ГГц. Он будет доступен с 4, 6, 8 и 12 ГБ оперативной и 64, 128 или 256 ГБ флеш-памяти. Кроме того, он также будет иметь поддержку карт памяти microSD до 512 ГБ.

Телефон будет оснащён сдвоенной камерой с датчиками изображения разрешением 13 и 5 Мп. Устройство также будет поставляться с разъемом для наушников 3,5 мм. Он будет оснащен батареей емкостью 4900 мА•ч, при этом мощность зарядки составит всего 10 Вт.