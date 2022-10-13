«Холодная как лед» Snapdragon 888, до 19 ГБ ОЗУ, 144 Гц, 50 Мп, 4800 мА·ч и 66 Вт за 280 долларов. Представлен Honor X40 GT

Honor сегодня официально представила Honor X40 GT – свой недорогой игровой телефон. Несмотря на то, что аппарат базируется на Snapdragon 888, для игр возможностей платформы должно хватать и сейчас, и в ближайшие несколько лет.









И до, и во время анонса платформу Honor X40 GT характеризовали «холодной, как лед». Это указание на то, что разработчики серьезно поработали над системой охлаждения (Snapdragon 888 склонна к перегреву): она насчитывает 13 элементов, в числе которых 8 тонких графитовых листов и испарительная камера площадью 4000 мм2.





Экран IPS характеризуется диагональю 6,81 дюйма, разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц. В конфигурации также аккумулятор емкостью 4800 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт, фронтальная 16-мегапиксельная камера, основная камера с датчиками разрешением 50, 2 и 2 Мп (дополнительные сенсоры – для съемки макро и анализа глубины сцены). Также в конфигурации адаптер NFC и боковой сканер отпечатков пальцев.





Толщина телефона составляет 8,45 мм, масса – 202 грамма. Конфигураций две: 8/256 ГБ за 280 долларов и 12/256 ГБ за 320 долларов. Аппарат поддерживает расширение ОЗУ за счет создание виртуального раздела объемом до 7 ГБ, поэтому декларируемый разработчиками максимум ОЗУ – 19 ГБ.