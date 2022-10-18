Хоккейный свитер олимпийского чемпиона Третьяка показали на выставке в музее истории БАМа

Посетителям выставки, в частности, представилась возможность увидеть свитер десятикратного чемпиона мира Владислава Третьяка, сообщает газета «Бам». В нем лучший игрок XX века по версии Международной федерации хоккея на льду (IIHF) выступал на Олимпийских играх. Организаторы выставки приглашают посетить всех любителей спорта посетить ее и увидеть уникальные экспонаты.