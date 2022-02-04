Хоккеистка Сорокина рассказала о жестких условиях для россиян в Пекине

Хоккеистка Мария Сорокина рассказала о сложностях пребывания в Пекине. Она отметила, что россиянам приходится непросто в столице Китая.

Вратарь женской сборной России по хоккею поделилась впечатлениями от пребывания в Пекине. Она сообщила, что россияне сталкиваются с жесткими условиями, но при этом обратила внимание, что трудности только закаляют дух спортсменов.

«Если усложнять жизнь русскому человеку, то он от этого становится только крепче. С нами нельзя ласково. Ничего страшного, сдюжим», — высказалась Сорокина в беседе с РИА Новости.

Хоккеистка добавила, что россияне в Пекине стараются придерживаться своих условий. По словам Сорокиной, спортсмены берегут себя для сохранения шансов на получение медалей.

Зимняя Олимпиада стартует 4 февраля. В этом году Игры проходят в Пекине. Столица Китая уже принимала летние ОИ в 2008 году. В общей сложности на соревнованиях будет разыграно 109 комплектов медалей.

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