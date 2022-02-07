Хоккеистка сборной России прокомментировала инцидент с масками в матче с Канадой на ОИ

Нападающая женской сборной России Александра Вафина после первого периода матча с Канадой прокомментировала инцидент с задержкой игры из-за отказа соперниц выходить на лед до получения результатов теста на коронавиурсную инфекцию российской команды.

Она призналась, что ни тренерский штаб, ни хоккеистки изначально не поняли, что случилось.

«Сейчас такое время, мы должны адаптироваться к любым условиям. Не совсем понимаем, что произошло. Судьи сказали нам подождать информацию, мы немного подождали, а потом начался матч. Все, в принципе, нормально. Удивило ли поведение канадок? Нет, не удивило!» — сказала Вафина в эфире телеканала «Матч ТВ».

По ее словам, хорошо, что им удалось вообще сыграть против канадских спортсменок.

«Спасибо, что вообще дали нам сыграть этот матч», — подытожила игрок.

Напомним, матч группового этапа олимпийского турнира против канадок начался с опозданием на час из-за того, что соперницы отказывались выходить на лед до получения тестов на коронавирус россиянок. Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу Канады. Следующий матч россиянки проведут 8 февраля с представительницами Финляндии.

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