Хоккеиста сборной России Ивана Федотова задержали и призвали в армию. История получила широкий резонанс

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Иван Федотов

В соцсетях и СМИ обсуждают ситуацию вокруг 25-летнего вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова: олимпийского чемпиона, подписавшего контракт с американским хоккейным клубом “Филадельфия Флайерс”, задержала военная прокуратора за уклонение от армии. Задержание было зрелищным — с участием десятка человек в масках. Ситуация вызвала огромный общественный резонанс: эту историю обсуждают как болельщики в соцсетях, так и публичные люди в медиапространстве.

Сегодня популярную точку зрения выразил спортивный комментатор и глава “КХЛ ТВ” Дмитрий Федоров:

Ну давайте по фактам: служивые люди без опознавательных знаков, не представляясь, забирают человека, отвозят неизвестно куда. Никаких пресс-релизов. Все вокруг говорят: “Ну, раз это произошло, то, наверное, это чей-то заказ”. То есть это не исполнение закона, это заказ. И вот если сейчас Иван, серебряный призер Олимпиады, лучший вратарь КХЛ, обладатель Кубка Гагарина, находится в воинской части и нас об этом не информируют — притом, что запрос общества существует, — то это дискредитация власти, и это похоже на похищение. Не на призыв человека в армию, а на похищение, — заявил он в эфире программы “Есть тема” на “Матч ТВ”.

Однако в Кремле считают иначе: Администрация президента не занимается организацией и проведением призыва. Поэтому этот вопрос нужно адресовать не нам, а в Минобороны. Здесь не может быть человеческих комментариев, ведь есть закон. Эмоциональные рассуждения вряд ли уместны,

— заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник РИА “Новости” сообщил, что хоккеиста забрали в армию из-за конфликта с руководством клуба ЦСКА — Федотов ранее играл за ЦСКА, но в мае подписал контракт с НХЛ:

В сборных командах России необходимых спортсменов призывного возраста заносят в списки, по этим спискам их призывают в спортивную роту. Так они призываются в армию, делается это через Минобороны и частично через МВД. И никаких проблем не возникает с выступлениями. Федотов поругался с армейцами. Это все вопрос контактов, амбиций самого вратаря и другого человека. Понятно, что все должны отслужить. Но при этом есть утвержденный порядок, который не устроил Федотова, — говорится в сообщении.

Министр спорта РФ Олег Матыцин также ссылается на закон.

Что тут комментировать? Живите по закону, и у вас все будет хорошо. Может ли Минспорта помочь ему в вопросе тренировок в воинской части? Вопрос быта военнослужащих — в компетенции Минобороны. Если нужно какое-то содействие, мы его окажем. Находимся в тесном контакте с коллегами из Минобороны, сделаем все необходимое, — заявил он “Матч ТВ”.

С министром спорта оказался солидарен и хоккеист и депутат Вячеслав Фетисов:

Федотов — гражданин России, у нас в конституции сказано, что граждане должны служить в армии. Его должны были забрать еще в 18 лет, но по каким-то причинам этого не сделали. Может быть, сейчас это несвоевременно, и ситуация получила большой резонанс, но с точки зрения закона здесь все правильно, тут не может быть никаких претензий. Могу сказать, что в европейских странах, где есть конституционная обязанность, спортсмены проходят военную службу. Насколько я знаю, это работает в Финляндии. Раньше хоккеисты тоже по достижении 18 лет призывались в армию, кто-то учился в высших учебных заведениях, получал открепление, но все свои обязанности перед страной мы исполняли.

Российский хоккеист Александр Радулов предположил, что у Федотова были не в порядке документы.

Думаю, что все будет нормально. Конечно, неприятная ситуация, ведь Федотов хорошо проявил себя в минувшем сезоне — выиграл серебро Олимпиады, за ЦСКА хорошо выступил и выиграл Кубок Гагарина. Видимо, что-то было не в порядке у него с документами, — сказал он в эфире программы “Есть тема” на “Матч ТВ”.

По мнению спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, призыв Федотова в армию — настоящий произвол. Во-первых, нужно спросить сначала у хоккеиста: о чем он думал? Он мальчик совершеннолетний, ему 25 лет. Спросить у его агента, который молчит. У Федотова было семь лет, чтобы решить вопрос с армией. Но здесь еще вопрос в том, как это было сделано. Наши вооруженные силы без Федотова сейчас сдадут в своей боевой мощи? Он, на секундочку, лучший вратарь страны.

Это все напоминает показательную порку. Может, чья-то месть за то, что он собрался в Филадельфию. Мне как человеку, радеющему за российский спорт и переживающему за отдельно взятого человека, кажется, что людям, которые это сделали, до фонаря на Россию, на престиж страны и на престиж российского спорта. Они не думали ни о хоккее, ни о Федотове. Ситуация просто вопиющая, — заявил Губерниев в эфире “Матч ТВ”.

Хоккеист Александр Овечкин комментировать ситуацию отказался и в ответ на вопрос журналистов заявил:

Говорить про Федотова не хочу. А зачем? Его реакцию раскритиковал Дмитрий Губерниев.

Я в ужасе от того, что молчит хоккейная общественность, молчит Овечкин. Никакой корпоративной солидарности у людей нет.

Историю с Иваном Федотовым обсуждают и в соцсетях.

Вратарь Иван Федотов, которого послали служить в армию за то, что он заключил контракт с НХЛ, еще недавно на матче с финнами вышел на лед в майке “СССР”. Заказывали СССР? Распишитесь в получении. Без злорадства, — прокомментировала в твиттере (заблокирован в России) пользователь @YLatynina.

Иван Федотов, бывший вратарь хоккейного ЦСКА, вратарь сборной, отказался от продления контракта с армейцами и подписал договор с клубом НХЛ “Филадельфия Флайерс”. ЦСКА обиделся и решил отомстить. Долго не думали, подняли на уши военкоматы и военную прокуратуру — всю мощь ВС РФ, — пишет пользователь @uralouisville.

Федотова задержали 1 июля в Санкт-Петербурге на выходе из ледовой арены. 2 июля стало известно, что в сборном пункте военкомата ему стало плохо: по данным СМИ, на нервной почве у спортсмена обострился гастрит, в связи с чем его доставили в военно-морской госпиталь. 3 июля в СМИ появилась информация, что Федотов, предположительно, был отправлен в Североморск (по другим данным — в Северодвинск). Сообщается, что в дальнейшем его могут отправить на службу на Новую Землю в Северном Ледовитом океане.