Ходаренок: ВСУ построили под Бахмутом оборону по всем правилам современной фортификации

Военкоры с фронта рассказывают, что линия обороны в бывшем Артемовске очень схожа с укрепрайоном в Попасной, которую в мае прорвали передовые отряды «ЧВК Вагнера». Сообщается, что сейчас добровольцы работают на Бахмутском направлении, чтобы открыть путь российским подразделениям и союзными силам ЛДНР к Славянску и Краматорску.