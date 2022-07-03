Ходаренок: ВСУ построили под Бахмутом оборону по всем правилам современной фортификации

Военный обозреватель Михаил Ходаренок заявил, что российские подразделения, которые сражаются в Лисичанске, после освобождения города сконцентрируют силы на Бахмутском направлении (до 2014 года — Артемовск). По его словам, продвижение здесь крайне важно для взятия под контроль Краматорско–Славянской агломерации.
Полковник запаса уточнил, что наступление на данном участке фронта сопровождается определенными сложностями. Киевское руководство и Генштаб ВСУ потратили немало усилий для возведения мощных укрепрайонов, целью которых является затормозить ВС РФ и союзные войска Донецкой и Луганской народных республик.
«Необходимо учесть, что именно этот узел обороны Вооруженные силы Украины укрепляли и делали это достаточно долгое время. Надо полагать, что они построили там оборону по всем правилам современной фортификации», – рассказал военный эксперт.
Михаил Ходаренок добавил, что генштаб ВСУ стянул достаточно большое количество боеспособных группировок в Бахмут в преддверии ожесточенных сражений за город. По предварительным подсчетам, речь идет о 8-10 тысячах. Однако количество не гарантирует качество, особенно без умелого руководства.
Военкоры с фронта рассказывают, что линия обороны в бывшем Артемовске очень схожа с укрепрайоном в Попасной, которую в мае прорвали передовые отряды «ЧВК Вагнера». Сообщается, что сейчас добровольцы работают на Бахмутском направлении, чтобы открыть путь российским подразделениям и союзными силам ЛДНР к Славянску и Краматорску.