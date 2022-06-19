Ходаренок: удары «Калибрами» по ВСУ ставят крест на попытках Киева организовать контрнаступление

Вооруженные силы России перечеркнули планы украинских войск организовать контрнаступление в ходе специальной операции, заявил военный эксперт Михаил Ходаренок.
По его словам, удары российских подразделений крылатыми ракетами «Калибр» по скоплению западного вооружения были чрезвычайно эффективны. В частности, ВСУ лишились десяти 155-мм американских гаубиц М777 и порядка двадцати бронемашин, располагавшихся на базе хранения в Николаеве.
«Ждут, когда максимально накопят силы, и потом отправляют “Калибр” поздороваться», — отметил по этому поводу Ходаренок.
Аналитик пояснил, что благодаря ракетным ударам ВС РФ удалось поставить крест на планах украинских властей создать новую армию за счет поставок западных вооружений и мобилизации новобранцев, сорвав таким образом организацию контрнаступления.