Ходаренок: удары «Калибрами» по ВСУ ставят крест на попытках Киева организовать контрнаступление

По его словам, удары российских подразделений крылатыми ракетами «Калибр» по скоплению западного вооружения были чрезвычайно эффективны. В частности, ВСУ лишились десяти 155-мм американских гаубиц М777 и порядка двадцати бронемашин, располагавшихся на базе хранения в Николаеве.