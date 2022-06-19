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Ходаренок: удары «Калибрами» по ВСУ ставят крест на попытках Киева организовать контрнаступление

Ходаренок: удары «Калибрами» по ВСУ ставят крест на попытках Киева организовать контрнаступление
italykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0

Вооруженные силы России перечеркнули планы украинских войск организовать контрнаступление в ходе специальной операции, заявил военный эксперт Михаил Ходаренок.

По его словам, удары российских подразделений крылатыми ракетами «Калибр» по скоплению западного вооружения были чрезвычайно эффективны. В частности, ВСУ лишились десяти 155-мм американских гаубиц М777 и порядка двадцати бронемашин, располагавшихся на базе хранения в Николаеве.

«Ждут, когда максимально накопят силы, и потом отправляют “Калибр” поздороваться», — отметил по этому поводу Ходаренок.

Аналитик пояснил, что благодаря ракетным ударам ВС РФ удалось поставить крест на планах украинских властей создать новую армию за счет поставок западных вооружений и мобилизации новобранцев, сорвав таким образом организацию контрнаступления.

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