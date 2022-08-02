Ходаренок спрогнозировал неожиданный ответ России в случае «неаккуратного» применения ВСУ HIMARS

Украина может полностью лишиться западного оружия, которое идет через Польшу, если хотя бы раз неаккуратно применит американские РСЗО HIMARS, написал полковник в отставке, военный эксперт Виктор Ходаренок в своем Telegram-канале.
Специалист отреагировал на заявление замглавы МВД Украины Антона Геращенко, который сообщил, что ВСУ якобы удалось уничтожить эшелон из более чем 40 вагонов с помощью американских систем. Впрочем, даже имея гипотетическую возможность подобного применения РСЗО против вагонов, сложно представить, что Киев использует дорогие высокоточные боеприпасы для «площадного» поражения рядовых целей.
Так или иначе, ВСУ не стоит «заигрываться» с HIMARS, поскольку даже один единственный обстрел военного эшелона может лишить Украину поставок вооружений через Польшу.
«Одного обстрела хватит, чтобы российская армия внезапно начала перехватывать все поставки вооружений США и НАТО прямо на границе с Польшей. До сих пор наши этого не делали, поскольку есть задачи поважнее. Но если будет надо, “Калибры” свою цель обязательно найдут», — предостерег военный эксперт.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что США передали ВСУ еще четыре HIMARS.