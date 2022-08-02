Ходаренок спрогнозировал неожиданный ответ России в случае «неаккуратного» применения ВСУ HIMARS

«Одного обстрела хватит, чтобы российская армия внезапно начала перехватывать все поставки вооружений США и НАТО прямо на границе с Польшей. До сих пор наши этого не делали, поскольку есть задачи поважнее. Но если будет надо, “Калибры” свою цель обязательно найдут», — предостерег военный эксперт.