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Ходаренок спрогнозировал неожиданный ответ России в случае «неаккуратного» применения ВСУ HIMARS

Ходаренок спрогнозировал неожиданный ответ России в случае «неаккуратного» применения ВСУ HIMARS
globallookpress.com/Sgt. Dustin Biven/Keystone Press Agency

Украина может полностью лишиться западного оружия, которое идет через Польшу, если хотя бы раз неаккуратно применит американские РСЗО HIMARS, написал полковник в отставке, военный эксперт Виктор Ходаренок в своем Telegram-канале.

Специалист отреагировал на заявление замглавы МВД Украины Антона Геращенко, который сообщил, что ВСУ якобы удалось уничтожить эшелон из более чем 40 вагонов с помощью американских систем. Впрочем, даже имея гипотетическую возможность подобного применения РСЗО против вагонов, сложно представить, что Киев использует дорогие высокоточные боеприпасы для «площадного» поражения рядовых целей.

U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Так или иначе, ВСУ не стоит «заигрываться» с HIMARS, поскольку даже один единственный обстрел военного эшелона может лишить Украину поставок вооружений через Польшу.

«Одного обстрела хватит, чтобы российская армия внезапно начала перехватывать все поставки вооружений США и НАТО прямо на границе с Польшей. До сих пор наши этого не делали, поскольку есть задачи поважнее. Но если будет надо, “Калибры” свою цель обязательно найдут», — предостерег военный эксперт.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что США передали ВСУ еще четыре HIMARS.

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