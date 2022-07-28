Ходаренок рассказал, зачем ВС РФ перебрасывают гаубицы «Пион» к Славянску

Крупнокалиберные самоходные гаубицы 2С7 «Пион» смогут заставить украинскую армию сложить оружие и сдаться. Об этом заявил военный эксперт Михаил Ходаренок.
Так он прокомментировал видео с перемещением российских «Пионов» в зоне СВО. По его мнению, неплохо было бы использовать их, ударяя по позициям ВСУ в районе Славянска и Краматорска. Тогда бойцы украинской армии вынуждены будут сдаться.
«Конечно, сдаться украинские военные могут и раньше, но лучше подготовиться к тому, что будут совершаться всякие глупости в стиле Дебальцево или Иловайска», — пишет эксперт в своем Telegram-канале.
Ходаренок отметил, что семь «Пионов» не решат исход СВО, однако скоро они понадобятся союзным силам для сокрушительных ударов по позициям противника.