Ходаренок рассказал, зачем ВС РФ перебрасывают гаубицы «Пион» к Славянску

Так он прокомментировал видео с перемещением российских «Пионов» в зоне СВО. По его мнению, неплохо было бы использовать их, ударяя по позициям ВСУ в районе Славянска и Краматорска. Тогда бойцы украинской армии вынуждены будут сдаться.