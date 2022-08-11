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Ходаренок назвал БМПТ «Терминатор» звездой спецоперации ВС РФ на Украине

Ходаренок назвал БМПТ «Терминатор» звездой спецоперации ВС РФ на Украине
globallookpress.com / Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Боевые машины поддержки танков «Терминатор» стали серьезной угрозой для бронетехники ВСУ, рассказал военный эксперт Михаил Ходаренок.

В комментарии для издания «Военное дело» аналитик назвал БМПТ настоящей «звездой» спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины.

«Машины прекрасно зарекомендовали себя в Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске, а теперь перебрасываются на новое направление, к Северску», — заметил собеседник журналистов.

Он отметил, что лучше всего «Терминаторы» действуют ночью, устраивая охоту на артиллерию и технику противника.

В то же время Ходаренок допустил модернизацию БМПТ по итогам спецоперации. Этот процесс может включать повышение боевой мощи за счет установки пушки с улучшенной баллистикой калибра 57 миллиметров.

Вооружение вс рф Россия спецоперация терминатор Украина ходаренок
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