Новости0

Ходаренок: Киев подставил Вашингтон, ударив из РСЗО HIMARS по Запорожской АЭС

Ходаренок: Киев подставил Вашингтон, ударив из РСЗО HIMARS по Запорожской АЭС
Lance Cpl. Brendan Mullin/Keystone Press Agency/Global Look Press

США не хотят ядерной катастрофы, поэтому начали говорить о том, что Украине достаточно РСЗО HIMARS. Об этом рассказал военный обозреватель Михаил Ходаренок.

Он уверен, что Пентагон в состоянии поставлять высокоточное и современное оружие, еще пару лет назад американские специалисты собрали тысячи пусковых установок к ракетам GMLRS и ATACMS. Однако всем этим планировалось снабжать страны НАТО, но никак не Украину.

«Отказ США поставлять дополнительные HIMARS понятен и с точки зрения стратегии. Украинцы уже подставили США, ударив по СИЗО в Еленовке и обстреляв Запорожскую АЭС, хотя изначально заявляли, что оружие нужно “для отражения атаки”», — сказал он.

Новые поставки HIMARS будут означать, что украинская армия сможет самостоятельно решать, куда наносить удары и могут снова обстрелять Запорожскую АЭС. Однако ядерная катастрофа не входит планы Запада, подытожил Ходаренок.

himars ВСУ запорожская аэс США
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.