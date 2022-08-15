Ходаренок: Киев подставил Вашингтон, ударив из РСЗО HIMARS по Запорожской АЭС

Он уверен, что Пентагон в состоянии поставлять высокоточное и современное оружие, еще пару лет назад американские специалисты собрали тысячи пусковых установок к ракетам GMLRS и ATACMS. Однако всем этим планировалось снабжать страны НАТО, но никак не Украину.