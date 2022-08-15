Ходаренок: Киев подставил Вашингтон, ударив из РСЗО HIMARS по Запорожской АЭС

США не хотят ядерной катастрофы, поэтому начали говорить о том, что Украине достаточно РСЗО HIMARS. Об этом рассказал военный обозреватель Михаил Ходаренок.
Он уверен, что Пентагон в состоянии поставлять высокоточное и современное оружие, еще пару лет назад американские специалисты собрали тысячи пусковых установок к ракетам GMLRS и ATACMS. Однако всем этим планировалось снабжать страны НАТО, но никак не Украину.
«Отказ США поставлять дополнительные HIMARS понятен и с точки зрения стратегии. Украинцы уже подставили США, ударив по СИЗО в Еленовке и обстреляв Запорожскую АЭС, хотя изначально заявляли, что оружие нужно “для отражения атаки”», — сказал он.
Новые поставки HIMARS будут означать, что украинская армия сможет самостоятельно решать, куда наносить удары и могут снова обстрелять Запорожскую АЭС. Однако ядерная катастрофа не входит планы Запада, подытожил Ходаренок.