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Ходаренок: американские РСЗО HIMARS не являются ультимативным оружием

Ходаренок: американские РСЗО HIMARS не являются ультимативным оружием
Lance Cpl. Brendan Mullin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Переданные украинским военным американские РСЗО HIMARS нельзя считать главным источником проблем ВС РФ, потому что эти системы не являются ультимативным оружием, заявил военный эксперт Михаил Ходаренок.

По его словам, сообщения о применении этих реактивных систем залпового огня (РСЗО) украинскими военными активно тиражируются в российских и зарубежных СМИ. Ходаренок отметил, что эти системы не являются чем-то уникальным, передает «Военное дело».

«Уверен, что большая часть эпизодов поражения гражданских и военных объектов, которые сегодня записываются на счет американских систем, не имеют к ним никакого отношения», — заявил он.

Ходаренок подчеркнул, что украинская армия имеет в своем распоряжении много ствольной артиллерии, тактических ракет и ударных БПЛА. Он добавил, что ВСУ активно применяют тактику комбинированных ударов, предусматривающую использование сразу нескольких типов боеприпасов.

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