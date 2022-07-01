Ходаковский: власти Украины приносят в жертву военнослужащих ВСУ ради собственных интересов

Украинские власти ставят свои интересы на мировой арене выше, чем тысячи жизней военнослужащих ВСУ. Об этом заявил командир батальона Народной милиции ДНР «Восток» Александр Ходаковский.
Во время своего интервью на телеканале «Россия-1» он отметил, что очень часто Киев отказывается отводить войска только ради того, чтобы создать видимость успеха.
«Политический аспект имеет большое значение для Киева. В угоду демонстрации удержания линии фронта Украина бросает на театр боевых действий одни из лучших своих подразделений», — констатировал Ходаковский.
В результате такого безразличия властей украинская армия несет огромные потери в личном составе и бронетехнике, уточнил боец НМ ДНР.