Ходаковский рассказал, как героическое сопротивление в Красном Лимане сорвало планы ВСУ

Командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский дал интервью военкору «Комсомольской правды» Дмитрию Стешину, в котором рассказал об обстановке на линии соприкосновения. По словам военного, в Лимане при передислокации удалось создать узлы сопротивления, которые увеличили потери украинских военных.
«Мы оставили Лиман, но создали узлы сопротивления, потери украинских войск оказались выше расчетных. С тех участков, где они хотели наступать, им пришлось перебрасывать резервы под Лиман. В результате, их планы по наступлению с нескольких направлений сорвались», — рассказал Ходаковский.
Комбат «Востока» добавил, что сопротивление атакам ВСУ было активным, поэтому противник нес большие потери. Сейчас на этот участок прибывают новые подразделения, активно пополняются старые.
«Приходит техника и артиллерия. Если сравнить нас с нами же месячной давности, сейчас у нас совсем другие ресурсы. И все это получилось благодаря героическому сопротивлению ребят в Красном Лимане», — отметил Ходаковский.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.