Ходаковский озвучил свое видение целей спецоперации российских войск на Украине

Россия за время специальной военной операции по защите Донбасса в корне изменила отношение к Донецкой и Луганской народным республикам. Об этом заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.
По словам Ходаковского, конечной целью специальной военной операции ВС РФ на Украине является собирание русской земли и объединение братских народов.
«Под русской землей никто и никогда не понимал пустыню без людей. Поэтому очень важно в ходе спецоперации не упускать из виду, что именно с ними после окончания спецоперации придется вместе жить и строить общее будущее», — подчеркнул комбат «Востока».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина и Донецкая Народная Республика провели обмен военнопленными.