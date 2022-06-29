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Ходаковский озвучил свое видение целей спецоперации российских войск на Украине

Ходаковский озвучил свое видение целей спецоперации российских войск на Украине
Федеральное агентство новостей

Россия за время специальной военной операции по защите Донбасса в корне изменила отношение к Донецкой и Луганской народным республикам. Об этом заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

По словам Ходаковского, конечной целью специальной военной операции ВС РФ на Украине является собирание русской земли и объединение братских народов.

«Под русской землей никто и никогда не понимал пустыню без людей. Поэтому очень важно в ходе спецоперации не упускать из виду, что именно с ними после окончания спецоперации придется вместе жить и строить общее будущее», — подчеркнул комбат «Востока».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина и Донецкая Народная Республика провели обмен военнопленными.

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